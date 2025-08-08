Новите шефове на Спартак Варна с молба към Общината да спаси клуба от фалит

Фейсбук

Единият от двамата шефове на новия Управителен съвет на Спартак Варна Алекс Илиев и членът на УС Мартен Демирев се обърнаха с молба към Общината да спаси клуба от фалит, съобщи dsport.bg.

Варненският Спартак има текущи задължения от над 4,4 милиона лева и реално е заплашен с отнемане на професионалния лиценз и изваждане от участие в елита.

„1 милион лева задължения към играчи, с които се говори нещата да бъдат оправени. Около половин милион лева задължения към НАП. Тези две суми са най-важни за лицензирането в БФС“, коментираха участниците в пресконференцията.

„Другото голямо задължения е към неплатени фактури и заеми. 90% това са задължения към бившия спонсор на клуба. 550 хиляди към Интеркомгруп заедно със задълженията към него под формата на заеми са 1 800 000 лева.“

„През последната година цари безтопанственост на клуба.“

„Павлин Николов носи отговорност за това, което се е случвало, защото той се е водил за собственик до преди 10-12 дни. Най-опасни са задълженията, които са обвързани с лиценза.“

