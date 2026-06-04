Новите телефони Samsung Galaxy A37 и A57 превземат пазара у нас

Светът на технологиите често ни кара да вярваме, че за да притежаваме най-модерните функции, камери, дисплеи и възможности за забавления и комуникация, трябва да похарчим сума, равна на няколко средни заплати. Пролетта на 2026 година обаче носи пълна промяна на пазара в България. С официалния старт на продажбите на новите Samsung телефони Galaxy A37 и Galaxy A57, южнокорейският гигант прави нещо изключително смело: пренася премиум преживяването в най-масовия и достъпен клас устройства.

Тези два модела не просто стъпват на българския пазар - те буквално го превземат, предлагайки невиждан досега баланс между цена, дизайн и възможности.

Какво прави новите модели телефони на Самсунг толкова специални?

Основното оръжие на новите попълнения в семейството на Samsung се нарича Awesome Intelligence - обновеният пакет от софтуерни функции и изкуствен интелект, базиран на последната софтуерна платформа One UI 8.5. Досега популярни екстри като "Circle to Search" (ограждане на обекти на екрана за мигновено търсене в Google) или интелигентното премахване на нежелани хора и обекти от снимките (Object Eraser) бяха запазена територия за скъпите флагмани от серията S. Днес те вече са в ръцете на масовия потребител.

Ето къде се крият най-сериозните подобрения в двете устройства:

Дизайн от ново поколение: По-големият модел Galaxy A57 претърпя истинска визуална еволюция. Устройството е забележително тънко (едва 6.9 мм) и леко, а рамките около екрана са свити до минимум. Заедно с първокласната метална рамка, усещането в ръката е за телефон от най-висок клас.



Сбогом на размазаните нощни снимки: И двата модела разполагат с мощна 50-мегапикселова основна камера, подсилена с оптична стабилизация (OIS) и нов подобрен графичен процесор. Нощната фотография (Nightography) е изведена на ново ниво - градските пейзажи на тъмно са по-ярки, по-чисти и с много по-малко зърнистост.



Батерия за дълги разстояния и бързо зареждане: С капацитет от 5,000 mAh, батерията спокойно осигурява до два дни автономна работа, а новата поддръжка за по-бързо зареждане ви позволява да запълните до 60% от капацитета за около 30 минути.



Защо това са перфектните смартфони на топ цени?

Въпреки сериозния технологичен скок, Samsung успява да запази най-важното за българския купувач - прагматичната стойност. В момент, в който пазарът е залят от предложения, Galaxy A37 и A57 се позиционират като истински смартфони на топ цени, защото предлагат дългосрочна сигурност.

Самсунг официално обещава 6 години пълна софтуерна поддръжка (6 големи актуализации на Android и 6 години пачове за сигурност). Това на практика означава, че купувайки телефон Samsung сега, вие инвестирате в устройство, което ще бъде актуално, бързо и защитено чак до 2032 година - нещо, което малко брандове в този ценови сегмент могат да предложат.

Новата ера на достъпните телефони Самсунг у нас

Големият интерес към моделите у нас показва, че родните потребители бързо разпознават добрата сделка. С навлизането на А37 и А57 в каталозите на родните телекоми, големите вериги за техника и фирми за продажба на смартфони като MLgroup, потребителите получават достъп до водоустойчиви устройства (със сериозен сертификат IP68 за издръжливост на прах и потапяне във вода), мощен изкуствен интелект и невероятни екрани с висока честота на опресняване от 120Hz.

Ако търсите нов личен асистент в джоба си, който изглежда луксозно, снима отлично и няма да натовари семейния бюджет, новите телефони Самсунг от серията А са най-логичният и разумен избор на пазара в момента. Играта в средния клас вече има нови правила и те се диктуват от моделите А37 и А57.

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