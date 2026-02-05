Новият Lidl в Костинброд търси хора: заплата до 1500 € и сериозни придобивки

Н овият магазин на Lidl в Костинброд вече привлича интереса както на местните жители, така и на хора от околните населени места. Не става дума само за желаещите да пазаруват в Lidl, но и за търсещите работа. Причината е проста – това е един от най-новите магазини на веригата, който тепърва изгражда екипа си и предлага условия, рядко срещани за региона.

Магазинът на ул. „Ломско шосе“ №2-Т набира касиер-продавачи на пълен работен ден , а обявеното възнаграждение достига до 1500 € бруто още след втората година.

Какво предлагат?

Заплатата е обявена ясно и с предварително заложен ръст:

1300 € бруто стартово възнаграждение

1400 € през втората година

1500 € след втората година

За мнозина това е конкурентна оферта, особено на фона на пазара на труда в района и възможността да се работи близо до дома.

Каква е работата?

Позицията касиер-продавач включва обслужване на клиенти, работа на каса, зареждане и подредба на стоките, грижа за свежестта на продуктите и подготовка на печивата в пекарната. Работи се на смени, а всеки нов служител преминава през платено въвеждащо обучение.

Какво още получават служителите?

Освен основната заплата, в пакета влизат и редица допълнителни придобивки – ваучери за храна до 102 € месечно, коледен и великденски бонус, допълнително здравно осигуряване, карта за спорт, бонус „Препоръчай приятел“, допълнителен отпуск за рожден ден и сигурно заплащане на изработеното време с точност до минута. За семействата с деца има специални подаръци и образователни отстъпки.

Lidl в в Костинброд е сред най-новите магазини на веригата и логично предизвиква интерес както заради модерната си база, така и заради възможността за дългосрочна и стабилна работа в международна компания, която е в топ 3 на работодателите в страната.

Повече информация и директно кандидатстване за позицията касиер-продавач в Костинброд може да намерите тук:

https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-kostinbrod-ul-lomsko-shose-2-kostinbrod-638681