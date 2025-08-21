Новият "Москвич" пак е китайски

Кадър Ютуб

Според информацията московският автомобилен завод работи върху нов продукт под индекса M70, предаде automedia.investor.bg. Извлечение от регистъра на декларациите за съответствие посочва и вътрешния му номер - AS33. Съдейки по него, следващият „Москвич“ ще бъде базиран не на обичайния JAC, както досега, а на модел на марката MG, който сега е собственост на китайския концерн SAIC, предаде Авто Инвестор.

Цифровото обозначение съвпада с второто поколение на MG HS. Това е кросоувър от среден клас, достигащ 4655 мм дължина и 1890 мм ширина и височина с междуосие 2765 мм. Тоест той е по-голям от „Москвич 3“, но по-компактен от „Москвич 8“.



Документите, показват, че новият „Москвич“ ще се предлага с два двигателя от 1,5 и 2,0 литра. Това е още едно доказателство за донорството от MG HS, който в Китай е оборудван с 1,5-литров мотор със 172 к и 2,0-литров с 231 к.с. Първият трябва да има 7-степенна „роботизирана“ скоростна кутия, а вторият е с автоматик. Задвижването е само предно.

В Китай MG HS се продава с 24,6-инчов клъстер от два екрана и отделение за безжично зареждане. Багажникът може да побере от 507 до 1484 литра товар, в зависимост от позицията на облегалките на втория ред седалки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!