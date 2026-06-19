Новият автобус на Спартак Варна вече е на стадиона
Снимка: Фейсбук
Спартак Варна вече има автобус за представителния тим, след като кампанията на феновете се оказа успешна и почти са събрани необходимите пари за закупуването на возилото.
Автобусът вече е пред входа на стадион „Спартак“ и много ултраси на отбора дойдоха да го видят.
Сделката е факт — автобусът вече официално е собственост на клуба!
Това е огромна победа за всички нас, защото зад тази крачка стоят усилията, вярата и подкрепата на всеки един, който застана зад каузата!
Още няма да празнуваме, защото работата не е приключила — предстоят още стъпки, преди да го подарим официално на отбора. Но днес сме една идея по-близо до това да видим тази мечта реализирана!
Заедно доказваме, че когато сме единни, можем да постигнем всичко!, написа в групата на ПФК Спартак Варна във Фейсбук един от организаторите на кампанията Радослав Атанасов.
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