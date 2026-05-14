Новият боен кораб на България "Храбри" провежда изпитания в Черно море

Първият нов многоцелеви боен кораб на Военноморските сили „Храбри“ провежда тестови ходови изпитания във Варненския залив и Черно море. Плавателният съд с бордови номер 12 беше приет в състава на българския флот през декември миналата година, предаде Евроком

Изграждането на кораба е част от проект, започнал през 2020 г. Строителството се ръководи от германската компания NVL Group в партньорство с българския завод „МТГ-Делфин“. Според началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов изпълнението на договора гарантира придобиването на съвременни военноморски способности за участие в пълния спектър от морски операции. Началото на строежа на „Храбри“ беше дадено през декември 2021 г.

Вторият патрулен кораб от серията носи името „Смели“. В момента по него се монтират необходимото оборудване и въоръжение. Успоредно с това Военноморските сили придобиват безвъзмездно седем минни ловци от Белгия и Нидерландия, като България поема единствено разходите за техния ремонт.

При първоначалното спускане на вода през ноември „Храбри“ не успя да излезе в открито море. Корабът остана блокиран във Варненското езеро заради затворен излаз след поредната авария на тръбата на местната пречиствателна станция. Този проблем се повтаря периодично, като през януари 2025 г. заместник-кметът на Варна Пламен Китипов съобщи за нарушена цялост на водопровода по дъното на езерото. Тогава от ВиК отчетоха спад на налягането при връзката между новия и стария участък.

