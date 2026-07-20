Новият чужденец в Лудогорец: Обещавам на феновете заедно да печелим титли

Стопкадър ПФК "Лудогорец"

Новият футболист на Лудогорец Хосам Абделмагид отправи послание към феновете на тима, в което заяви, че играчите и привържениците заедно ще печелят трофеи.

Египетският национал, който участва на Мондиал 2026 и реализира победната дузпа за родината си срещу Австралия на 1/16-финалите, пристига в Разград от Замалек, с който спечели три пъти титлата в Египет.

"Здравейте, фенове на Лудогорец! Как сте? Аз съм много щастлив, че съм част от отбора. Искаме да играем заедно и да се борим заедно на терена. Обещавам на феновете, че заедно ще печелим титли. Само Лудогорец!", каза за сайта на ПФК "Лудогорец" централният защитник.

За правата на 25-годишния Абделмагид Лудогорец плати 1,5 милиона евро на Замалек. Договорът му с "орлите" е до лятото на 2029 година, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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