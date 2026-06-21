Новият главен мюфтия: Призвани сме да приканваме хората да бъдат по-добри

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Призвани сме да приканваме хората да бъдат по-добри, каза за БТА д-р Ахмед Хасанов, след като бе избран за главен мюфтия от Националната мюсюлманска конференция в Националния дворец на културата (НДК) в София.

Ще бъдем полезни на българските граждани, ще ги наставляваме в ценностите. Това е наше задължение, посочи той. Мюсюлманско изповедание е с вековни традиции и утвърдени практики. Ще стъпим върху това, което сме унаследили, и ще продължим да работим и занапред за хората, каза още д-р Ахмед Хасанов, цитиран от БТА.

Имаме ясна програма, ще я обявим на сайта на Мюсюлманско изповедание, отговори той на въпрос относно програмата на управление на Изповеданието през новия мандат и какво ново предстои. Засега мога да кажа, че ще продължим усилена работа с районите. Нашата цел е да бъдем рамо до рамо с хората. Така сме били до днес и оттук насетне с по-сериозни връзки с хората, с районните подразделения, с мюфтийствата и имамите ще продължим да работим за благото на мюсюлманската общност в България, коментира новият главен мюфтия.

Ахмед Хасанов каза още пред медии, че са работили много успешно с досегашния главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи. Оттук насетне ще продължаваме да работим за просперитета на мюсюлманите. Ще подхождаме мъдро, ще вземаме мъдри решения с нов екип. Ще работим с млади хора, ще залагаме на млади хора, млади имами, проповедници, няма да пренебрегваме и възрастните, допълни той.

Ще разговаряме с тези, които са в чужбина (част от българските мюсюлмани емигранти в чужбина бел.ред.), да дойдат тук и да работят в населените места, където няма имами, ходжи и проповедници, посочи Хасанов. Ще се грижим за нашите учебни заведения и ще влагаме ресурси в тях, за да станат по-добри, по-качествени, за да подготвим ние нашите кадри в България, добави новият главен мюфтия.

Това в началото на конференцията беше една временна „еуфория“, тя мина. Даже се здрависахме с всички колеги, които не са гласували първоначално за мен, отговори главният мюфтия на въпрос относно възникналите в залата словесни нападки между делегатите за това дали гласуването да е явно или тайно и как като нов ръководител ще възстанови единството. Мисля, че няма да има разединение и ще бъдем заедно. Няма повод да се разделяме, коментира още Ахмед Хасанов.

Редактор "Екип на Петел",

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