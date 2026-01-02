Новият кмет на Ню Йорк положи клетва

снимка: Bingjiefu He, Уикипедия

Нов кмет и заявка за началото на нова епоха - така започна годината за жителите на Ню Йорк.

34-годишният Зохран Мамдани положи клетва, при това два пъти и веднага се зае за работа.

Първата клетва - минути след полунощ на 1 януари в затворена през 40-те години историческа метростанция под сградата на кметството.

И втората - пред десетки хиляди нюйоркчани, дошли въпреки минусовите температури. С ръка върху Корана, 34-годишният Зохран Мамдани стана първият кмет на Ню Йорк, който е мюсюлманин и първият от Азия. Роден в Африка, от индийски произход, Мамдани живее в Съединените щати от 7-годишен, гражданство получава през 2018 година. Символ на американската мечта и самопровъзгласил се за първия демократ-социалист, Зохран Мамдани обеща да бъде кмет на всички нюйоркчани, предаде БНТ.

Зохран Мамдани, кмет на Ню Йорк: "Днес започва нова епоха. Не заставам пред вас сам, заставам до вас. Аз съм с хилядите хора, дошли тук в Манхатан в този смразяващ ден, с нюйоркчаните, които ни гледат по телевизията, с работещите във фризьорски салони, с таксиметровите шофьори."

Пред сенатора-демократ и негов идол в политиката - Бърни Сандрърс, новият кмет на Ню Йорк повтори предизборните си обещания: да замрази наемите за най-бедните жители на града, да осигури грижи за децата, а също и безплатни автобуси от градския транспорт. Планира да въведе и плосък данък в размер на 2% за тези, с доходи над 1 млн. долара.

