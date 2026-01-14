Новият министър на отбраната на Украйна разкри мащаба на дезертьорството от армията

Снимка: Президентство на Украйна

Масовото дезертьорство и 2 милиона укриващи се от наборна служба са сред редицата предизвикателства, пред които е изправена украинската армия, докато Русия продължава настъплението срещу съседката си след почти четири години война, заяви пред украинския парламент новият министър на отбраната Михаил Федоров, цитиран от Асошиейтед прес.

Други проблеми, пред които са изправени въоръжените сили на Украйна, включват прекомерна бюрокрация, подход към управлението в съветски стил и прекъсвания в доставките на оборудване за войските по протежение на около 1000-километровата фронтова линия, посочва БТА.

"Не можем да водим война с нови технологии, но със стара организационна структура", заяви Федоров. Според него армията се сблъсква с проблема с около 200 000 дезертирали войници и около 2 милиона души, укриващи се от военна служба.

Президентът Володимир Зеленски назначи 34-годишния Федоров в началото на годината. На бившия ръководител на политиките за цифрова трансформация на Украйна е поверено развитието на технологията за дронове за армията. Федоров въведе също няколко успешни платформи за електронно правителство.

Назначаването му беше част от широка правителствена реорганизация, която според украинския лидер имаше за цел да засили фокуса върху сигурността, развитието на отбраната и дипломацията в контекста на новите усилия на САЩ за намиране на мирно решение.

Федоров заяви, че украинското министерство на отбраната се сблъсква с недостиг от 300 милиарда гривни (6,9 милиарда долара). Европейският съюз ще посвети по-голямата част от мащабна нова програма за заеми на подпомагане на финансирането на украинската армия и икономика през следващите две години, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Федоров каза, че отбранителният сектор на Украйна се е разширил значително след пълномащабното нашествие на Русия през февруари 2022 г. В началото на войната страната е имала седем частни компании за дронове и две фирми, разработващи системи за електронна война. Днес в Украйна има близо 500 производители на дронове и около 200 компании за електронна война, отбеляза той. Някои сектори са се появили от нулата, включително частни производители на ракети, които сега са около 20, и над 100 компании, произвеждащи наземни роботизирани системи.

