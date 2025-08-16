Новият нападател на Спартак попадна в групата за дербито

Снимка Булфото

Новият нападател на Спартак Луи Пахама е включен в групата на Спартак за дербито на Варна тази вечер. От разширения състав обаче отново отпадна Александър Георгиев, който още не е напълно възстановен от контузията.

Срещата Спартак - Черно море е от 19:00 часа на стадион "Спарткак". Тя ще се ръководи от Красен Георгиев, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов.

Групата на Спартак:

Максим Ковальов, Илия Шаламанов, Деян Лозев, Матео Петрашило, Ангел Грънчов, Иван Алексиев, Илкер Будинов, Дамян Йорданов, Жак Пехливанов, Емил Янчев, Цветослав Маринов, Бернардо Коуто, Даниел Иванов, Алешандре Насименто да Силва, Колако Джонсън, Даниел Халачев, Саад Мукачар, Александър Янчев, Александър Александров, Кристиян Курбанов и Луа Пахама

