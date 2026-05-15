Новият областен управител: Ще бъдем коректив в решенията на ОбС

Снимка: Булфото, архив

Предстоят срещи с всички кметове в област Варна, за да се обсъдят конкретните проблеми по места и възможностите държавата да окаже съдействие. Областна администрация ще бъде коректив по отношение на решенията на общинските съвети. Това каза новият областен управител на Варна Марио Смърков.

Смърков изрази увереност, че предстои добър туристически сезон, но подчерта, че трябва да бъде обърнато сериозно внимание на сигурността и чистотата във Варна.

Той посочи, че е запознат с последните инциденти в морската столица, които предизвикаха обществено напрежение през последните седмици, предава Радио Варна. По думите му органите на реда работят професионално и ще бъде направено всичко необходимо за гарантиране на спокойствието на жителите и туристите през летния сезон.

Директорът на ОД на МВР старши комисар Цветан Пировски е добър професионалист и смятам, че той и колегите му ще се справят, така че да имаме спокоен туристически сезон, заяви новият областен управител. Той допълни, че засиленото полицейско присъствие ще бъде важна част от мерките за сигурност в града.

Като друг сериозен проблем Смърков посочи състоянието на градската среда и чистотата. Според него негативният опит от предишни години не бива да се повтаря.

