Новият областен управител на Шумен: Не очаквайте чудеса още в първия ден

Снимка: "Прогресивна България"

Новият областен управител на Шумен Георги Жеков днес встъпи официално в длъжност. На кратка церемония той получи печата на Областна администрация от предшественика си Марин Маринов, след което отговаря на журналистически въпроси.

„Приемам тази среща като встъпителна и протоколна. Не очаквайте чудеса още в първия ден“, каза в началото Георги Жеков, предаде Шум бг.

Той заяви, че като член и съучредител на „Прогресивна България“ назначението му за областен управител е логично продължение на доверието, гласувано му от неговите съпартийци и настоящи народни представители. Той благодари на досегашния екип за организацията на изборите и заяви, че влиза в новата роля с амбицията да приложи управленския си опит на по-високо ниво.

Като най-сериозен проблем пред региона Жеков посочи водоснабдяването. Макар в момента язовир „Тича“ да е запълнен на 93%, той припомни за трудните години на суша и подчерта, че е необходимо дългосрочно планиране. „Проблемът не е само в довеждането на водата, а в управлението ѝ като ценност“, заяви той. Областният управител обеща да насочи усилията си към трайно решаване на проблемите с помпената станция, като ще настоява за нови мощности, а не просто за „закърпване“ на настоящата ситуация.

Вторият голям приоритет на новото управление ще бъде пътната мрежа. Жеков акцентира върху подобряването на второстепенните пътища и извеждането на преден план на проекта за Върбишкия проход. Според него отварянето на този проход е ключово за осигуряване на алтернативен маршрут между Северна и Южна България, което ще се отрази пряко на комфорта и икономиката на гражданите в областта.

Запитан дали постът на областен управител е трамплин към кметските избори догодина, Георги Жеков бе категоричен: „Към момента не изпитвам подобни амбиции“. Той разкри, че е в дългогодишни приятелски отношения с настоящия кмет на Шумен и подчерта, че ще бъде негов партньор, а не опонент.

По отношение на работата в самата администрация, Жеков успокои служителите, че няма намерение да извършва ревизии или уволнения на лична основа. „Винаги съм се чувствал строител, а не разрушител. Всеки, който работи адекватно, може да се чувства спокоен“, увери той.

Новият областен управител потвърди, че предстои назначаването на заместник-областен управител, като се очаква постът да бъде зает от човек от листата на „Прогресивна България“. Жеков допълни, че решенията за кадровите промени на национално ниво и в държавните структури се координират през народните представители в София, а не директно от него.

Предшественикът му Марин Маринов благодари на служителите на администрацията за добрата съвместна работа и добави, че всички заедно са успели да се справят отлично с организирането на изборите.

Той заяви още, че е оставил на наследника си на поста папка със свършеното от него и друга с неотложните задачи. Пожела му успех в работата.

