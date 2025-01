Новият официален портрет на Тръмп: Гледа по-меко и е сменил вратовръзката

Кадър Х

За Джей Д. Ванс, застанал със скръстени ръце и усмихнат, се коментира по-скоро това, че той е първият от десетилетия във върховете на американската политика и управление, който е с брада, предаде Епицентър.

Официалните портрети на новоизбраните президент и вицепрезидент на САЩ бяха разпространени тази нощ от екипа за преход към новата власт и този на Доналд Тръмп доста напомня на полицейската снимка след арестуването му през 2023 г. по повод делото за опита му за намеса в резултатите от президентските избори в щата Джорджия.

Сега Тръмп гледа малко по-меко, но малко. Вратовръзката му е синя, а не любимата му яркочервена, и на ревера си има значка с американското знаме.

Donald Trump’s presidential portraits for his 1st and 2nd term. pic.twitter.com/HKzVXkFxiL