Новият председател на ЕСУТ за Баба Алино: Проектът няма нищо общо с построеното

снимка: МРРБ

Внесеният план за разглеждане и обсъждане за Баба Алино в Експертния съвет за устройство на територията няма нищо общо с изпълненото на място строителство. Това коментира в ефира на Радио Варна новият председател на ЕСУТ във Варна – арх. Венелин Марков, който пое ръководството на контролния орган след отстраняването на арх. Кристиан Саралиев.

Внесеният в ЕСУТ план и обсъждането няколко пъти на точката, допълни Марков, предвижда урбанизиране на една територия, съставена от няколко устройствени зони по Общия устройствен план - за ниско жилищно застрояване, курортни дейности, обществено обслужване и горски парк. По-голямата част от територията обаче остава горска, подчерта Марков.

Според него дори при евентуално одобряване на плана предстоят допълнителни процедури. Това е един сложен процес и няма връзка с вече извършеното строителство, поясни той.

Арх. Марков беше категоричен, че действащото законодателство не предвижда процедура по узаконяване на незаконни строежи. Законът предвижда единствено премахване на незаконни строежи, допълни новият председател на ЕСУТ.

Председателят на ЕСУТ напомни, че съветът има консултативна функция към кмета на общината и решенията му не са задължителни за изпълнение.

Марков коментира и критиките към устройственото планиране във Варна, като отбеляза, че липсата на цялостни устройствени планове през последните десетилетия затруднява както проектантите, така и администрацията. По думите му работата по отделни парцели и територии усложнява процедурите и води до забавяния. Желанието ми е да подобря инвестиционната среда и да съкратим сроковете в процедурата за подробни устройствени планове, което ще се усети както от браншовите организации, така и от гражданите, посочи Марков.

Той коментира изказването на арх. Кристиан Саралиев и определението "архитектурен терор". Не мога да изрека такова нещо, това е лично мнение на колегата. През последните 30 години нещата са доста затормозени в областта на градоустройството.

Редактор "Екип на Петел",

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