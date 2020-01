Новият самолет на Боинг излетя на първи полет

Самолетът "Боинг 777 Макс" завърши първия си тестов полет, след като беше принудително приземен след серия въздушни катастрофи. Това съобщи уебсайтът на американската корпорация "Боинг".

Отбелязва се, че лайнерът е летял четири часа над американския щат Вашингтон.

Самолетът излетя от летището в близост до град Еверет и след това кацна във в Сиатъл, пише news.bg

Този тестови полет беше отложен преди дни заради лоши метеорологични условия.

Breaking: The world’s first Boeing 777X has (finally) taken flight for the first time ✈️



• Airline customers include Lufthansa, Singapore Airlines & Qatar Airways



• All deliveries of #777X are delayed from Summer 2020 to 2021 due to problems with GE9X engines, & cargo door⚠️ pic.twitter.com/C77mvTgdAf