Новият шеф на БСП: Радев не ни е търсил, не вярвам и да го направи

Крум Зарков обяви дали социалистите са получили покани от Румен Радев за изборите.

Към момента в БСП не е постъпвало искане от страна на Румен Радев за съвместно явяване на изборите. Това заяви Крум Зарков, който вчера на конгреса бе избран за председател на БСП.



"Към момента към БСП не е правено никакво такова постъпление, доколкото ми е известно. Все пак бях избран едва вчера. Но не вярвам да има такова постъпление, просто няма политическа логика към този момент", подчерта той.



Зарков коментира и избора си начело на БСП - партия с над 130-годишна история. "Въпросът е колко години БСП ще има бъдеще. Мисля, че има поне още толкова", подчерат той в ефира на NOVA.



И допълни:



"Изборът ми начело на БСП е събитие, което действително изглежда неочаквано, но анализаторите и много хора понякога правят грешки. Защото съдят за БСП по това, което се виждаше в последната година, а не по това, което тя е. Социалистическата партия е истински, реален политически организъм. Някои го харесват, други му се противопоставят. Това е нормално. Но това е политическа общност от хора. И тя е много ценна, защото, освен всичко друго, е една от много малкото - да не кажа единствената такава".



Според него изборът му начело на партията е "нещо, което не е договорено с никого".



"Това е избор, който стана възможен, защото хора от БСП започнаха да ме номинират и да подкрепят моята кандидатура - често против преки указания, които получаваха от моментното състояние на ръководството на БСП", заяви той.



И изрази надежда, че "това ще повлече крак и всички хора ще разберат, че има смисъл да се занимаваш с политика": "Има смисъл да подкрепяш някого. Има смисъл да гласуваш. Има смисъл да участваш. Защото не е вярно, че тези, които са завладели всичко, просто са запечатали системата и тя не може да бъде пробита".



Зарков беше категоричен, че БСП се готви за избори - смирено, но уверено. "Смирено - защото оцени своята грешка. Но уверено - защото показа, че има силата да види грешката си, да поеме отговорност и да продължи напред по-силна", изтъкна той. И допълни, че под грешка има предвид "съглашателството на партията с Пеевски".



По отношение на това има ли разделение в партията зарков изтъкна, че "има идеологически спорове, които създават енергия - полезна, съзидателна". "Но има и напълно изкуствено създадени разделения. И точно там трябва да бъдем много внимателни", подчерта той, пише plovdiv24.bg.



Зарков коментира и новите разкрития по случая "Петрохан".



"Като всеки българин съм потресен от броенето на трупове по българската планина. Няма да се впускам в спекулации. Мога само да се надявам, а и да настоявам - компетентните органи да си свършат работата и това престъпление да не е поредното от дългия спиък неразкрити престъпления".



По думите му, когато говорим за "политика, държавност, институции и за промени - не бива да забравяме, че това не е просто риторичен спор между хора в телевизионните студия или опит някой да се намести в парламента".

