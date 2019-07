Новият шеф на ЕК Урсула фон дер Лайен благодари първо на български в туитър

Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сподели публикация в туитър профила си, в която благодари на всичките 24 езика на страните членки на ЕС. Интересен е фактът, че първият поздрав е отправен именно към България, пише 24 часа.

С "Благодаря!", изписана на български, тя започва да изброява думата на всичките останали езици.

Тя бе избрана за шеф на ЕК с 383 гласа от Европейския парламент. Урсула фон дер Лайен ще е първата жена начело на институцията.

Благодаря! Hvala! Dekuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitah! Kiitos! Merci! Danke! ?????????! Koszonom! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Aciu! Grazzi! Dziekuje! Obrigada! Mul?umesc! Dakujem! Hvala! ?Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY

