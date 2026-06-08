Новият търговски управител на "Лукойл": Основната ми цел е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията

Кадър Нова телевизия

Основната ми цел е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията и безпроблемното снабдяване на българския пазар с горива. Всичко това ще се реализира при стриктно спазване на наложените санкционни режими. Вярвам, че съвместно с екипите на "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас" ще защитим успешно българския интерес. Това каза по време на брифинг новият особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов, предава Фокус.

Симеонов поясни, че първият и най-важен приоритет е изготвянето на подробен анализ на текущото състояние на рафинерията и останалите дружества от групата на "Лукойл". "Целта е да установим каква е реалната картина към днешна дата. Финансовото състояние, наличностите на суровини, подписаните договори - всичко ще бъде анализирано в детайли", заяви той.

Като следваща стъпка Симеонов посочи възлагането на независим финансов одит. По думите му, въпреки твърденията, че рафинерията е в добро състояние, финансовата 2025 година завършва със загуба от около 200 милиона евро.

Третият ключов приоритет е стриктното спазване на санкциите, наложени от САЩ, Великобритания и Европейския съюз. Предвижда се и въвеждането на постоянен мониторинг на производството: "Искаме да разберем как се извършват процесите отвътре - дали капацитетът е достатъчно натоварен, какви сортове нефт се използват и как се случва блендирането. Моята крайна цел е да върнем нормалността в рафинерията и в компаниите от групата на "Лукойл", обобщи Симеонов.

От своя страна, коментирайки пропуските по време на управлението на предишния търговски директор Румен Спецов, министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че се наблюдават дефицити в досегашната му работа.

"Поставях под съмнение опита на г-н Спецов. Без да омаловажавам по никаква форма работата на НАП като ключова структура, тя в най-добрия случай го беше подготвила периферно за толкова сериозна позиция в структуроопределящо за българската икономика предприятие - особено в условия на глобална криза с горивата", заяви Пулев.

По думите му, като нормативно изискване при встъпване в длъжност, е трябвало да бъде представен 6-месечен план. Той е следвало да даде ясна визия и да вдъхне доверие в капацитета на управителя, доказвайки, че притежава поне базово разбиране за процесите в "Лукойл". Такъв отчет обаче не е представен и до днес.

"Съответно не е спазвано и изискването за регулярна отчетност към Народното събрание. Искам да благодаря на народните представители от всички парламентарно представени партии, че в спешен порядък успяха да осигурят нов модел за периодична отчетност. Министерството на икономиката вече ще получава тези доклади и това за мен е стъпка в правилната посока, вместо да разчитаме на добрата воля на едно или друго лице", обясни министърът. Той подчерта, че въпреки новата номинация, целта е да се работи институционално чрез вече задействания механизъм.

Като трета основна причина за решението на правителството Пулев посочи законосъобразността на действията на особения търговски управител. По думите му държавата е изправена пред арбитражен спор и иск от страна на "Литаско".

"Нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро заради 30 секунди агресия в комисия - това беше моделът "Борисов". Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек. Без да му бъде оказван какъвто и да е политически натиск, г-н Симеонов ще работи независимо, но ние ще изискваме отчетност и професионализъм", посочи Пулев.

Редактор "Екип на Петел",

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