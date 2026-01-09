Новият централен нападател в Спартак идва от отбора на Ямбол 1915

Снимка: ФК Спартак

Централният нападател Петър Принджев е второто ново попълнение в зимната селекция на Спартак Варна. Това обявиха във фейсбук страницата от ръководството на клуба.

Футболистът е на 21 години. Юноша на Сливен е и идва от отбора на Ямбол 1915. Висок е 1,76 м. През есенния полусезон реализира 10 гола.

"Принджев е един от родните ни таланти, който със силното си представяне привлече вниманието на водещи клубове. Той предпочете да продължи развитието си в Спартак Варна, където ще има възможността да работи в стабилна среда и да направи следващата важна стъпка в кариерата си", добавят още от отбора. И му пожелават успех, здраве и силни мачове със Спартак Варна.

