Новият украински главнокомандващ: Засилваме ударите дълбоко в руска територия

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Украйна ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новият главнокомандващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпати.

В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът Володомир Зеленски е поставил ясни цели - продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и изграждане способностите на въоръжените сили на Украйна, пише novini.bg.

По-рано под натиска на протести Володимир Зеленски освободи от длъжност генерал Олександър Сирски и назначи на негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски, отбелязва БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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