Новият украински главнокомандващ: Засилваме ударите дълбоко в руска територия
Снимка Фейсбук
Украйна ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новият главнокомандващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпати.
В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът Володомир Зеленски е поставил ясни цели - продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и изграждане способностите на въоръжените сили на Украйна, пише novini.bg.
По-рано под натиска на протести Володимир Зеленски освободи от длъжност генерал Олександър Сирски и назначи на негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски, отбелязва БНР.
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