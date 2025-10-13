Новият водещ на "Шоуто на Слави": Недейте да свиквате много с мен

Кадър тв 7/8

Слави с извънреден ход след удара на Иво Сиромахов, ето с кого го замени

Все още не е ясно дали Станев ще бъде титулярен водещ, или всяка вечер зрителите ще бъдат забавлявани от различни хора от екипа на Дългия

Филип Станев е новият водещ на „Вечерното шоу на Слави Трифонов“. До рокадата се стигна, след като в събота титулярът Иво Сиромахов, който бе част от екипа на Дългия от 25 години, обяви, че напуска телевизията, пише Блиц

Самият Трифонов потвърди за раздялата и не пропусна до отбележи, че през всички тези години е бил изключително щастлив и благодарен, че е имал възможността да се докосва до неговия талант.

„Искам да кажа едни думи на всички хора със свободен дух и конкретно на един от тези хора със свободен дух, когото уважавам и с когото винаги съм бил и винаги съм бил и винаги ще бъда брат по оръжие. Този брат е Иво Сиромахов, а ние винаги сме имали едно-единствено оръжие – думите. Само това оръжие може да брани истински свободния човешки дух.

Думите, които ще кажа, са част от текста на песента на Dire Straits „Братя по оръжие“ . И тези думи гласят: „Слънцето е отишло по дяволите, месечината се извисява над небесата. Нека ви кажа: Сбогом. Всеки мъж трябва да умре, но на звездната светлина и на всяка линия на дланта ви пише, че сме глупаци да воюваме с братята си по оръжие“.

Това са думите! За мен битката за свободата на словото и свободния човешки дух няма и не може да спре и тя трябва да бъде водена от всички братя по оръжие“, заяви Станев.

„Недейте много да ми се радвате и да свиквате с мен. Камен Воденичаров и Боби Пешев вече загряват. Малко се поколебах дали да приема“, добави той. Това си е същият предизвестен край. Иво Сиромахов не трябваше да бърза да напуска шоуто преди концертите на София Маринова. Сега никой няма да му даде безплатна покана“, пошегува се бившият депутат, с което даде ясно да се разбере, че все още не е ясно дали той ще е титулярен водещ на шоуто.

