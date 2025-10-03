Ново 20: Гала отново не дойде на работа, Лора стана водеща

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Ще води ли Гала „На кафе” или не? По този въпрос вече може да се залага. След като я нямаше в сряда, а в четвъртък се завърна, в петък звездата отново изчезна от собственото си предаване. Този път на масата на панелистите го нямаше и Дарко Ангелов, който изнася по-голямата част от шоуто, когато шефката я няма.

„На кафе” беше открито от Лора Капустина, която просто съобщи, че Гала няма да е в студиото, без да даде някакво обяснение за причината. Зрителите вече започват да се притесняват за своята любимка, която е известна със своята дисциплина и професионализъм. Подобно поведение е нетипично за нея и вече всички очакват да чуят причината за отсъствието ѝ.

