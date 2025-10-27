Ново 20: Кафето е полезно само сутрин

Пиксабей

Проучванията по темата с кафето са повече от китайците, но все пак. Още едно.

А то гласи, че кафето наистина е полезно за здравето и насърчава дълголетието, но само ако го пиете сутрин. Това е заключението, до което са стигнали изследователи от университета Тулейн и Националния институт за сърце, бели дробове и кръв на САЩ, съобщава YourTango, пише Марица.

Проучването, публикувано през 2025 г. от Oxford University Press, е обхванало 40 725 души. В продължение на близо 10 години учените са проследявали техните навици и здравни показатели. Резултатите показват, че тези, които редовно пият

кафе, имат по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания и по-ниска обща смъртност.

Както обаче беше отбелязано, от решаващо значение е кога пиете кафето. Изследователите казват, че пиенето на кафе следобед, вечер или през целия ден не само подкопава ползите от напитката, но дори може напълно да ги елиминира.

Учените са открили ясна закономерност: тези, които пият кафе само сутрин, имат 16% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания и 31% по-ниска обща смъртност. Тези, които изобщо не пиеха кафе (приблизително половината от участниците), не показаха нито подобрение, нито влошаване на тези параметри. Резултатите останаха стабилни дори след отчитане на други фактори, свързани с начина на живот, а количеството консумирано кафе беше без значение – ключовият фактор беше времето от деня.

Според автора на изследването д-р Лу Куи, резултатите от това проучване са в съответствие с много други, които са показали, че консумацията на кафе не само не увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, но дори може да предпазва от състояния като диабет тип II.

