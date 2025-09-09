Ново 20! Киану Рийвс ще снима в Белоградчик

кадри Нова тв, YouTube

След като в началото на август се разнесе слух, че Брад Пит е дошъл в България, за да снима филм на Белоградчишките скали, сега се говори същото за друга холивудска легенда - Киану Рийвс. Идването на Пит обаче вероятно е само мълва, а на Рийвс изглежда ще е истина.

Твърдението за снимките с актьора от „Матрицата” направи Жени Калканджиева в „Преди обед” по bTV.

Тя призна, че издава вътрешна информация от продукцията и добави още подробности. Киану Рийвс ще има само един снимачен ден на Белоградчишките скали и той ще е 20 септември.

Преди месец, покрай слуха за Брад Пит, от местната власт в Белоградчик потвърдиха, че има договори за снимки на чуждестранни филми, включително и с участието на големи звезди. От общината обаче подчертаха, че информацията е конфиденциална и не могат да дадат повече подробности.

