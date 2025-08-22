Ново 20: Сами лепим стикер от ГТП на стъклото на колата

Булхфото

Спира лепенето на стикери с екологична категория по време на годишните технически прегледи (ГТП) по предните стъкла на леките автомобили. Но самият стикер, в който има вграден чип и антена за излъчване на сигнал, ще продължи да се издава и шофьорът ще го получава заедно с другите документи от прегледа, предаде Труд.

Това положение ще продължи поне месец и половина, докато бъде подготвени и влязат в сила нови правила по Наредба Н-32 на министъра на транспорта, тъй като Върховният административен съд отмени сегашните.

Чиновниците обсъжда и абсурдната идея да карат шофьорите, минали на ГТП през този "нулев" период до актуализирането на наредбата, сами да си лепят получените на пунктовете екостикери.

