Ново 20: Водата с две цени

Пиксабей

Потребителите, които разхищават питейната вода, пълнят басейни и поливат градините си с живителната течност, ще плащат по-висока цена. Това предвиждат поправките в проекта на Закона за ВиК, приет на първо четене от парламента, внесени от ГЕРБ между първо и второ четене, пише 24bulgaria.com.

Предложение

Въвеждане на две тарифи за водата според потреблението и отпадане на цената за достъп, наречена по народному такса водомер, са новите предложения, съобщи председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков. Водата до 20 куб. метра на месец ще струва по-малко, отколкото над тази сума. Количеството е достатъчно дори за многочленни семейства, поясни Нанков. Освен че ще дисциплинира гражданите, двустъпалната тарифа ще насърчи пестенето на важния ресурс, каза председателят на комисията.

Ползи

Екоминистерството обсъждаше въвеждане на двустъпална тарифа за питейната вода, прилагайки положителния опит на Израел, по времето на министър Нона Караджова. Такава тарифа е полезна и съм почти сигурна, че е заложена и в Стратегията за водите, приета от Народното събрание, коментира бившият министър на околната среда и водите за „Телеграф“. Тя стимулира по-ефективно и пестеливо ползване на вода. Идеята е до определени минимални кубици да се заплаща ниска цена. За България са определени 3 кубични метра на човек да е границата. Ако тя се прескочи, да се заплаща по по-висока тарифа. Независимо от нея, трябва да се въведе социално подпомагане на принципа на енергийното, заключи Караджова

Това е мярка, която е тясно свързана с коректното измерване на използваните водни количества. В годишните доклади на КЕВР може да се види, че повечето от ВиК операторите нямат добре поддържано водомерно стопанство, коментира председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов пред „Телеграф“. Това означава, че те не измерват или измерват с уреди, на които не е доказана техническа годност, което ще създаде доста спорове. Затова мярката трябва да върви със сериозни инвестиции за подобрение на водомерното стопанство на ВиК-та. Аргументите на ГЕРБ за предложението са, че така ще накарат тези, които имат басейни, да ползват по-малко. Но ако те крадат, ще увеличат кражбите, защото ще са повече мотивирани. Тоест трябва много добре да се управлява цялата система и най-вече измерването.

Компенсации

Въвеждане на механизъм за компенсиране на поробителите, когато от чешмите им тече кална или негодна за пиене вода, е другото предложение за промени за законопроекта за ВиК, съобщи още Нанков. Разхлабва се моделът „една област - един оператор“, срещу който възразиха от Националното сдружение на общините. След промените в една област ще може да оперира повече от едно ВиК дружество.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!