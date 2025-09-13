Ново 20 от ЕС за дизеловите и бензинови коли от 2026 година

Пиксабей

Европейската комисия ще предложи преглед на плана си за пълно премахване на емисиите на CO2 от нови автомобили и микробуси до 2035 г., като решението се очаква в края на годината, предава "Ройтерс", предаде Нюз.бг

Прегледът ще започне през 2026 г. и идва на фона на нарастващ натиск от автомобилните производители, които предупреждават, че изцяло електрическото бъдеще вече не е реалистично

В момента ЕС има цел за 100% намаляване на емисиите, което на практика означава край на двигателите с вътрешно горене при нови превозни средства.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен проведе среща в петък с ръководители на водещи автомобилни компании, за да обсъдят бъдещето на сектора. Европейските производители се изправят пред сериозни предизвикателства - слабо търсене в Европа, американски мита и остра конкуренция от китайски електромобили.

Според екипа на изпълнителния заместник-председател на Комисията Стефан Сежурнe, специално внимание ще се отдели на микробусите, чийто пазарен дял при електрическите модели е едва 8,5% - наполовина по-нисък от този при електрическите автомобили. Новите правила може да включат разрешаване на CO2-неутрални горива като биогорива, както и поддръжка за plug-in хибриди или автомобили с удължен пробег.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на автомобилното изложение IAA Mobility в Мюнхен, че индустрията не трябва да бъде ограничавана до едно решение.

Volkswagen, най-големият производител в Европа, подкрепи целта за нулеви емисии, но настоя за повече време и гъвкавост. Компанията очаква прегледът да включи преходни мерки, облекчения за малки производители и признание на ролята на CO2-неутралните горива.

Възможно е новите предложения да бъдат представени заедно със законодателство за декарбонизация на корпоративните автопаркове, които формират около 60% от регистрациите на нови автомобили в ЕС. Комисията обмисля и създаването на нова категория за малки електромобили с по-благоприятно данъчно третиране и допълнителни кредити за постигане на климатичните цели.

ЕС планира да даде приоритет на местното производство на батерии и автомобилни компоненти, като постави ясни условия за чуждестранни инвестиции - особено от Китай. След въвеждането на мита върху вноса на китайски електромобили, инвестициите от страната се увеличиха, но Брюксел иска да избегне модели, при които окончателното сглобяване в Европа се извършва с части, произведени основно в Китай.

