Ново бижу произведено във Варна - 75-метрова суперяхта
07.02.2026 / 17:41 1
Кадър maritime.bg
Варненските корабостроители от МТГ - Делфин изпратиха в събота към Италия втори нов и по-голям корпус за 75-метрова суперяхта, предаде maritime.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!