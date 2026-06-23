Ново голямо назначение в кабинета на Радев

Кадър Нова Тв

Вицепремиерът Гълъб Донев назначи нов съветник в политическия си кабинет. Това е политологът проф. Александър Маринов.

Блиц припомня, че Маринов беше председател на Стратегическия съвет при президента Румен Радев в периода 2019-2023 г., както и съветник в политическия кабинет на служебния министър-председател Гълъб Донев (2022-2023 г.). Преди това беше народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание (1991-1997 г.)

Новината съобщиха от партия "България може".

Във формацията, водена от Кузман Илиев, Маринов беше член на Изпълнителния съвет и столичен регионален координатор.

Ето какво обявиха от "България може":

"С благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ, изпращаме проф. Александър Маринов към новото му предизвикателство - съветник в политическия кабинет на финансовия министър Гълъб Донев.

Благодарим му за съвместната работа и подкрепата за изграждането на организацията за защита на българския национален интерес - БЪЛГАРИЯ МОЖЕ.

Пожелаваме здраве и много успехи в новото начинание на проф. Маринов - в полза на България и гражданите й.

На добър час!"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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