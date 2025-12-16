Ново мито за онлайн пратки от трети страни в ЕС

Кадър Нова телевизия

Всеки артикул, пристигащ от трета страна за Европейския съюз, каквато например е Китай, ще бъде облаган с мито от 3 евро след 1 юли догодина. Така например, ако си поръчате четири калъфа за телефона си по 2 евро, крайната цена на всеки един от тях ще стане 5 евро. Митото ще се плаща за всички така наречени „малки пратки“ със стойност до 150 евро, съобщава Нова телевизия.

Мярката е преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС, планирано за 1 юли 2028 г.

"В последните години онлайн търговията претърпя огромен бум - не просто онлайн търговията като цяло, а тази с трети страни. Мисля, че преди пет години никой не си е представял, че може толкова лесно да търгува със стоки от другия край на света и да ги получава така, сякаш ги е поръчал от магазин на две преки разстояние. Всъщност този голям внос на стоки под 150 евро води до значителни загуби както за ЕС, така и за националните бюджети", коментира Вяра Генова - Рудолф от Агенция "Митници".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!