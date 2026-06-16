Ново мощно земетресение разлюля Индонезия

Снимка Пиксабей

Силен земен трус с магнитуд 6,7 разтърси индонезийския остров Сулавеси, съобщиха местните сеизмологични служби. Земетресението е станало в района на град Палу, като епицентърът му е локализиран на около 42 километра югоизточно от населеното място, съобщи Ройтерс.

По данни на Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика огнището на труса е било на сравнително малка дълбочина от 10 километра под земната повърхност, което е увеличило усещането за силни вибрации в региона.

Властите съобщиха, че няма опасност от образуване на цунами и не са издадени предупреждения за крайбрежните райони.

Сулавеси е сред най-сеизмично активните райони в Индонезия, разположена върху т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с интензивна тектонична активност и чести земетресения, пише nova.bg.

През април островът отново беше засегнат от силен трус с магнитуд 5,9. Тогава епицентърът се намираше край северната част на Сулавеси, близо до град Манадо, който е сред най-големите населени центрове в региона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!