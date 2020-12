Ново по-силно земетресение от 6,4 по Рихтер удари Хърватия

снимка Пиксабей, илюстрация

Силно земетресение разлюля Хърватия, а по-късно са регистрирани и вторични трусове, съобщи бТВ.

Магнитутът на труса е бил 6,4 по Рихтер, показват данни на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Регистрирани са и два вторични труса с магнитуд 3 и 3,4 по Рихтер.

Местни медии показват разрушения в този малък град и съобщават за едно загинало дете. Трусът е бил усетен в Сараево и Белград.

Епицентърът е бил на 46 км югоизточно от столицата Загреб и на 9 километра от град Сисак на дълбочина от 10 км. Изплашени граждани са излезли по улиците на Загреб след труса, съобщава "Ройтерс". Все още няма информация за пострадали и щети. По първоначална информация има нанесени сериозни материални щети. Срутени са покриви, фасади на сгради. Съобщава се дори за срутени сгради, предават от “Асошиейтед прес”. Местната телевизия N1 съобщава, че покрив се е срутил върху автомобил в град Петриня. Според информацията до момента в превозното средство е имало мъж по време на инцидента. На място екипи на пожарната се опитват да отместят руините, за да освободят затрупаната кола. Има много срутени сгради, както се вижда от клиповете в мрежата.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8