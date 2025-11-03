Ново по-силно земетресение в Турция

Снимка: НИГГГ - БАН

Ново по-силно земетресение беше усетено в Турция. Трусът с магнитуд 5.2 е бил в района на град Балъкесир, Турция.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН то е регистрирано в 14:35 ч.

Епицентърът е на 330 км от град Свиленград, на 370 км от град Бургас, на 380 км от град Хасково, и на 570 км от град София.

Земетресението е част от поредицата, която се наблюдава в района от 27 октомври тази година, когато бе регистрирано и най-силното събитие до момента с магнитуд 6.2, уточняват от НИГГГ - БАН.

