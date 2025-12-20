Ново предложение за тротинетките

Пиксабей

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да създаде и да поддържа регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, предлагат председателят на Комисията по транспорт и съобщения Кирил Добрев („БСП – Обединена левица“) и заместник-председателят на транспортната комисия Андрей Рунчев (ГЕРБ – СДС). Измененията в Закона за движението по пътищата са внесени вчера в деловодството на парламента, показва информация на сайта на институцията, съобщи БТА.

С промените се прецизират последните приети текстове в Закона, според които се вменява на общинските съвети с наредба да определят условията и реда за регистрация на електрическите тротинетки. В тази връзка със законопроекта се предлага с единен подзаконов нормативен акт на Министерския съвет да се определят условията и реда за регистрация на електрическите тротинетки и да се изгради единна автоматизирана информационна система за регистрацията им, която да се ползва от всички общини на територията на страната. Това би улеснило гражданите при управление на електрически тротинетки на територията на повече от една община, както и ще се улеснят контролните органи при изпълнение на законово определените им функции, посочват вносителите.

Предложеният законопроект предвижда до три месеца от влизането в сила на измененията Министерският съвет да приеме съответната наредба, а собствениците на индивидуални електрически превозни средства да ги регистрират до 1 юли 2026 година.

Освен това, с промените се дава възможност за монтиране върху светофарите на устройства, предназначени за контрол на правилата за движение и за видеонаблюдение.

Към момента няма изрично разрешение за поставяне на автоматизирани технически средства и системи за видеонаблюдение върху конструкциите на светофарните уредби. Това води до разнопосочни тълкувания – в някои случаи администрациите приемат, че монтажът е допустим като част от оборудването за регулиране на трафика, а в други се смята, че не могат да се поставят върху светофарите, тъй като не са „устройства“ по смисъла на закона, се посочва в мотивите към законопроекта. Затова е необходимо в закона да се въведе изрична и точна формулировка, която да премахне всякакви съмнения. Добавянето на текста, че изключение се прави за „устройства, предназначени за контрол на правилата за движение и за видеонаблюдение“, гарантира именно тази яснота, допълват вносителите.

През юли парламентът прие промени в Закона за движението по пътищата, според които водачът на електрическа тротинетка вече е длъжен да има валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и превозното средство да е регистрирано. Тогава депутатите решиха, че с наредба на общинския съвет ще се определят условията и редът за регистрация на електрически тротинетки.

