Ново признание за щангиста Христо Христов

Стопкадър Фейсбук

Националният състезател по вдигане на тежести Христо Христов от Спортен клуб „Титан“ Варна бе обявен за „Спортист на Варна“ за месец април 2026 година.

Той заслужи отличието след силното си представяне на европейското първенство в Грузия в категория до 110 килограма, където спечели бронзов медал в двубоя, сребро в изхвърлянето и бронз в изтласкването, пише Румен Генов на страницата си във Фейсбук.

Христо Христов лично присъства на церемонията, за да получи наградата си, и благодари за признанието към неговия труд и успехите на международния подиум.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!