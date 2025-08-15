Ново силно земетресение в Камчатка

Пиксабей

Земетресение от 5,8 по Рихтер е регистрирано в източната част на Камчатка. Това сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Трусът е регистриран на 68 км от град Петропавловск Камчатски, след 20:00 часа местно време. Дълбочината му е 45 км, предаде Нова телевизия.

В края на юли в Камчатка станаха две други мощни земетресения - от 7,4 и 8,8 по Рихтер. След втория беше издадено предупреждение за цунами. Активираха се и няколко вулкана.

