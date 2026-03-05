Ново спортно бижу отваря скоро врати в Кранево

Стопкадър Фейсбук, Народен спорт

Край Варна ще има нова модерна зала.

Още малко остава до доизграждането на новата спортна зала "Аква Лайф Арена" в Кранево. Още на този етап е ясно – тук се ражда истинско спортно бижу. В момента се поставя покривът на залата, който ще придаде впечатляващия ѝ завършен облик.

Съоръжението е проектирано по всички изисквания на спортните федерации и ще бъде модерна многофункционална арена за различни спортове. Още този юни "Аква Лайф Арена" ще отвори врати и ще посрещне първите си спортни прояви.

Управителят на комплекса Орлин Джелепов заедно с целия си екип беше поканил кмета на община Балчик Николай Ангелов, за да разгледат спортното съоръжение, което впечатлява със замисъл и изпълнение. Ще има всичко необходимо за спортисти и гости, включително и развлекателна зона, предаде Радио Варна.

