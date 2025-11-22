Ново световно признание за българския бокс

Пиксабей

Българският бокс продължава да получава световно признание. Този път уменията на родната школа бяха оценени високо от World boxing, съобщават от централата, предаде БТА.

Двама български съдии имаха честта да ръководят мачове от финалите на Световната купа. Събитието се проведе в Индия и постави края на веригата за тази година.

Сред реферите, които бяха на и край ринга, се откроиха Павел Павлов и Нешо Симеонов. Двамата получиха назначения на финалите и бяха отличени за точните отсъждания и професионални намеси.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!