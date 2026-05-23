Снимка: Областна администрация - Ловеч

Ново свлачище се е появило на територията на махала „Баба Стана" в Троян, съобщиха от Областната администрация на Ловеч.

Областният управител Пламен Христов и заместник-областният управител Диляна Пиронкова, заедно с кмета на Троян Донка Михайлова, са извършили обход на района на новопоявилото се свлачище.

Вследствие на активизирането му е пострадал индустриален терен. От областната администрация уточняват, че днес областният управител е обходил всички тежко засегнати от проливните дъждове райони.

Информацията за възникването на свлачището е от тази сутрин, каза за БТА заместник-кметът на община Троян инж. Николай Райковски. По думите му свлачището се намира в стръмната част на единствения път, водещ към махалата.

„Сериозно е, тъй като теренът е с доста голяма денивелация, а в непосредствена близост има електропровод – надявам се, че няма да тръгне и той“, посочи инж. Райковски.

Той допълни, че от общинската администрация са се свързали с „Геозащита“ – Плевен, като екип на дружеството ще извърши оглед в първия работен ден и ще излезе със становище. „След това максимално бързо трябва да мислим за геоложко проучване и проектиране, така че да стане ясен начинът, по който да го укрепим“, каза още заместник-кметът.

Към момента постоянно живеещите в махалата хора и туристите в хотелите имат достъп до района, като е обозначено, че преминаването трябва да става с повишено внимание, добави Райковски.

