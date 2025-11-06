реклама

Ново убийство на 41-годишна жена в София

06.11.2025 / 15:35 1

Булфото

41-годишна жена е починала в резултат на тежък побой в София, като за престъплението е задържан охранител на строителен обект. Това съобщиха от СДВР пред NOVA.

Трагедията се е разиграла във вторник на строеж, намиращ се зад 43-то ОУ „Христо Смирненски“ в столицата. Според данните от разследването, мъжът е нанесъл удари на жертвата, довели до фатални вътрешни кръвоизливи.

По информация на NOVA, първоначално задържаният е отричал вината си. Участието му в престъплението обаче е било разкрито след тест с детектор на лъжата. Установено е също, че починалата жена е от София и е била обявена за издирване.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 151264 | Одобрение: 16794
Не е много сигурно дали е убийство или поради системна злоупотреба с алкохол от цироза!!!;)Намусен:errm:

