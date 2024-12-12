Ново улично осветление оставя части от Белослав на тъмно

кадър: БНТ

В части от Белослав е поставено ново улично осветление, но всяка вечер, малко след неговото пускане, улиците остават на тъмно.

"Изпълняваме в момента проект, който е за изкуствено улично осветление по ПВУ. Той включва подмяна на уличното осветление в Белослав", каза Деян Иванов, кмет на Белослав пред БНТ.

"Когато системата отчете свръхконсумация, тя изключва. Затова редица улици остават без улично осветление", обясни той.

Иванов заяви, че системата отчита и всички токови колебания и изключва.

"От месец проверяваме системата за нерегламентирани закачания или къде има проблеми с кабела..След като един кръг е проблемен и изключва постоянно, означава, че има проблем, въпрос на време е да го хванем", каза той.

Иванов посочи, че новата система може да се управлява чрез приложение и много служители могат да го преглеждат.

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