Ново земетресение разлюля гръцкия остров Евия
Пиксабей
Ново земетресение беше регистрирано в района на гръцкия остров Евия, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема", цитирано от БТА.
В 5:30 ч. близо до пристанището на острова беше засечен земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер.
Вчера в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения с магнитуд около 5 по Рихтер. Първият земен трус беше с магнитуд 4,8 по Рихтер, последван от земетресение от 4,3 по Рихтер. Третото земетресение беше с магнитуд 5,2 по Рихтер.
Днешният трус е бил на дълбочина 5 километра. Земетресението е било усетено на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, както и в област Атика.
Няма данни за пострадали и щети.
Училищата на острова са затворени.
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