Ново земетресение удари Венецуела

Пиксабей

В северната част на Венецуела е регистрирано трето земетресение, съобщи венецуелската сеизмологична служба, предава Интерфакс.

Според данните ѝ, трус с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистриран в северната част на страната, в щата Ла Гуайра, в 05:48 по Гринуич (08:48 часа по българско време) на дълбочина 7,5 км., пише "Фокус".

Няколко часа по-рано във Венецуела станаха две земетресения с магнитуди 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер.

Към този момент е съобщено за над 30 загинали, а още над 700 са ранени. Най-силно засегнат е щатът Ла Гуайра.

Геоложката служба на САЩ посочи 39% вероятност за смъртни случаи между 1000 и 10 000 души след двете мощни земетресения във Венецуела.

Редактор "Екип на Петел",

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