Новооткрит астероид преминава изключително близо до Земята днес

Снимка Pixabay

Новооткрит астероид ще премине изключително близо до Земята на 18 май, като траекторията му ще го доближи до планетата повече от някои изкуствени спътници. Обектът носи обозначението 2026 JH2 и според първоначалните оценки е с диаметър между 15 и 34–35 метра — размер, сравним с голямо морско животно, малка сграда или баскетболно игрище.

Въпреки близката дистанция, данните към момента не показват риск от удар. Астероидът ще прелети на около 91 000 километра от Земята, което е приблизително една четвърт от средното разстояние до Луната. За астрономите това е достатъчно близко, за да бъде събитието интересно, но не и опасно за планетата.

2026 JH2 е засечен на 10 май от наблюдатели в Mount Lemmon Survey край Тусон, Аризона, а след това данните за него са потвърдени и от други обсерватории. Именно краткият интервал между откриването и близкото преминаване прави случая показателен за начина, по който се следят малките обекти в околоземното пространство.

По-големите астероиди обикновено се откриват по-лесно и се проследяват дълго преди да се доближат до Земята. По-малките, какъвто е 2026 JH2, често се появяват в наблюденията сравнително късно, защото са по-слабо видими и могат да се движат бързо на фона на звездите, пише meteobalkans.com.

Според публикуваните данни астероидът се движи със скорост около 32 000 км/ч. Орбитата му около Слънцето е елиптична и вероятно го отвежда навън към района на Юпитер, преди отново да го върне към вътрешната част на Слънчевата система.

Най-близкото преминаване се очаква вечерта на 18 май по универсално време, което за България означава около полунощ срещу 19 май. Разстоянието от около 91 000 километра е малко в астрономически мащаб, но достатъчно голямо, за да няма сценарий за сблъсък.

Това е важната разлика в случая: близко не означава опасно. Астероидът ще мине вътре в орбитата на Луната, но няма да навлезе в земната атмосфера. Няма данни и за риск за космически апарати, въпреки че височината на прелитането го поставя по-близо от някои обекти в по-високи орбити.

Подобни преминавания са ценни за учените, защото дават възможност да се уточнят орбитата, размерът, яркостта и поведението на малки околоземни тела. Колкото повече наблюдения се съберат при близкия подход, толкова по-точно може да се изчисли бъдещото движение на астероида.

2026 JH2 няма да бъде видим с невъоръжено око. При най-добрите условия се очаква да достигне яркост около 11,5 звездна величина, което означава, че за наблюдение ще са нужни телескоп или добра астрономическа техника.

За широката публика прелитането ще бъде достъпно чрез онлайн излъчване на Virtual Telescope Project. Наблюдението ще се извършва с телескопи от Италия и ще започне малко преди най-близкия подход, когато астероидът се очаква да бъде най-удобен за проследяване.

Това превръща събитието в рядка възможност хора без собствена техника да видят реално движение на малко небесно тяло, което преминава в непосредствена близост до Земята по космическите стандарти.

2026 JH2 не е гигантски астероид. Той не е от мащаба на обекти като Апофис, който ще премине близо до Земята през 2029 г. и е с диаметър над 300 метра. Но размер от няколко десетки метра вече е достатъчен, за да представлява сериозен интерес за планетарната защита.

Причината е проста. Обекти от този клас не са глобална заплаха, но при навлизане в атмосферата могат да причинят мощна въздушна експлозия. Често се прави сравнение с метеора над Челябинск през 2013 г., който избухна над Русия и нанесе щети на сгради, а хиляди хора потърсиха медицинска помощ основно заради счупени стъкла и ударната вълна.

Точно затова близките прелитания на малки астероиди се следят внимателно. Те не носят непременно непосредствена опасност, но показват колко динамична е средата около Земята и колко важно е малките обекти да бъдат откривани навреме.

Случаят с 2026 JH2 идва в момент, когато темата за околоземните астероиди все по-често влиза в новините. През последните години астрономите откриват все повече малки тела, преминаващи близо до Земята, не защото космосът внезапно е станал по-опасен, а защото наблюдателните системи стават по-добри.

Разликата между паника и превенция е в данните. Когато орбитата се изчисли навреме, учените могат ясно да кажат дали има риск или не. При 2026 JH2 отговорът е категоричен: близко преминаване — да, удар — не.

Астероидът ще прелети, ще бъде наблюдаван и ще продължи по орбитата си около Слънцето. За Земята това няма да бъде катастрофа, а още един практически урок по космическо наблюдение.

