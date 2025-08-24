Новото гадже на Карлос Насар: Вбесяват ме много неща, най-вече човек без амбиции

Кадър Инстаграм

Голям инат се оказа новото гадже на олимпийския шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Това си признава самата Александра Костадинова, която е бивша капитанка на женския волейболен отбор на ЦСКА. Преди това Карлос заряза гимнастичката Магдалина Миневска.

"Харесвам в себе си това, че съм изключително инатлива. Вбесяват ме много неща, най-вече човек без амбиции. Не бих простила предателството", споделя Александра в подкаст на "Спортал". С Насар се запознават покрай любовта им към ЦСКА. Щангистът е част от агитката на "червените", като е посетил и мач на бъдещата си изгора в залата.

