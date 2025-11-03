Новото метро в Солун спира работа

илюстрация: Булфото

Метрото във втория по големина гръцки град Солун, което беше открито преди по-малко от година, ще спре работа за един месец заради необходимите тестове, които трябва да бъдат извършени заради разширението му към квартала Каламария в източната част на града, съобщиха гръцките медии.

Както информира порталът „Ню мъни“, до 9 ноември влаковете се движат с променено разписание, като първите мотриси излизат на линия в 6:30 ч. сутринта (8 ч. през уикенда), а последните преминават в 23 ч. Движението ще бъде прекъснато напълно от 10 ноември до 10 декември, като вместо метрото ще се движи специална автобусна линия, предава БТА.

Заместник-министърът на транспорта Никос Тахиаос каза, цитиран от „Прото тема“, че през февруари също се планира временно спиране на работата на метрото.

Метрото в Солун беше открито на 30 ноември 2024 г. след дългогодишно строителство.

/СУ/

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!