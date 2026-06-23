Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност
Снимка Булфото
Важен ден за ЦИК.
Новият състав на Централна избирателна комисия (ЦИК) встъпва в длъжност от днес.
Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, пише novini.bg.
Съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:
Председател: Георги Хорозов;
Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;
Секретар: Йорданка Ганчева;
Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.
Припомняме, че държавният глава Илияна Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.
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