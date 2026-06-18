Нойер обяви, че отново се оттегля от националния отбор на Германия

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Вратарят на Германия Мануел Нойер обяви, че се оттегля от националния отбор след Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, пише Dsport .

„Този ​​турнир ще бъде последният ми с националния отбор, не планирам да участвам на Европейското първенство след две години. Искам да го приема мач по мач и да не мисля за сбогуване или потенциален последен мач за Германия“, цитира думите на Нойер трансферният гуру Фабрицио Романо.

Мануел Нойер дебютира за Бундестима през юни 2009 г. Вратарят е изиграл 125 мача за националния отбор на Германия. При победата със 7:1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство Нойер започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участия на Световното първенство от вратар (20), който преди това беше държан от французина Юго Лорис.

Нойер вече беше приключил международната си кариера, но се съгласи да се завърне в националния отбор на Германия, за да участва на Мондиала.

Редактор "Екип на Петел",

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