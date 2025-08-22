Нулево равенство между Локомотив (София) и Спартак (Варна)

кадър: Диема спорт

Отборите на Локомотив (София) и Спартак (Варна) завършиха при резултат 0:0 в двубой от шестия кръг на efbet Лига.

Така "железничарите" остават без загуба в първенството, но вече имат цели четири равенства. Спартак също има четири равенства, но все още няма победа.В 3-ата минута дойде и първият удар, който бе дело на Жак Пехливанов, но кълбото не попадна в целта. Домакините отговориха с шут на Джунейт Али, но и той бе неточен.

В 26-ата минута Садио Дембеле стреля от дистанция. Снажният бранител тества рефлекса на Максим Ковальов, но вратарят показа, че внимава и изби в корнер. Десет минути по-късно и звездата на "железничарите" Спас Делев опита своя късмет, но атакуващият футболист стреля право в стража на гостите.

Варненци отговориха с пробив и диагонален изстрел на Ксанди. Опитът на бразилеца мина на метър-два над вратата на бившия му съотборник Мартин Величков.

В началото на втората част Матео Петрашило застраши сериозно вратата на столичани. Хърватският бранител шутира от пряк свободен удар, а кълбото прелетя малко над рамката на вратата, предаде Спортал.

След около час игра Бернардо Коуто изведе технично Даниел Халачев сам срещу вратаря. Единствено страхотна намеса на Бидунга лиши Спартак от гол.

В 90-ата минута Спас Делев опита изненадващ изстрел от далечна дистанция. Топката летеше много опасно към целта, но Максим Ковальов се намеси, избивайки кълбото в корнер. В продължението на срещата домакините опитаха всичко да стигнат до гола, но защитата на Спартак се справи и заслужи точката.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) – СПАРТАК (ВАРНА) 0:0

Стартови състави:



Локо (София): 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 2. Джунейт Али, 5. Ерол Дост, 27. Патрик-Габриел Галчев, 91. Райън Бидунга, 22. Реян Даскалов, 4. Садио Дембеле, 7. Спас Делев, 13. Диего Рапосо, 77. Кауе Карузо



Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 19. Емил Янчев, 20. Деян Лозев, 21. Ксанди, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов

